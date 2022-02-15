Российская фристайлистка пожаловалась на олимпийское судейство

Анастасия Таталина стала четвертой в слоупстайле
Российская фристайлистка Анастасия Таталина стала четвертой на Олимпиаде в Пекине на соревнованиях в слоупстайле. После выступления она заявила, что ее засудили.
"В последней попытке я сделала дабл четырнадцать - его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов", - сказала спортсменка (цитата по "Интерфаксу").
Она добавила, что будет разбираться в ситуации вместе с тренерским штабом.
Золото завоевала представительница Швейцарии Матильда Гремо (86,56 балла). Второй оказалась китаянка Эйлин Гу (86,23), третьей - эстонка Келли Силдару (82,06).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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