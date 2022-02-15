ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская фристайлистка пожаловалась на олимпийское судейство

09:31
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Анастасия Таталина стала четвертой в слоупстайле

Российская фристайлистка Анастасия Таталина стала четвертой на Олимпиаде в Пекине на соревнованиях в слоупстайле. После выступления она заявила, что ее засудили.
Валиеву допустили до личных соревнований на Олимпиаде

"В последней попытке я сделала дабл четырнадцать - его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов", - сказала спортсменка (цитата по "Интерфаксу").

Она добавила, что будет разбираться в ситуации вместе с тренерским штабом.

Золото завоевала представительница Швейцарии Матильда Гремо (86,56 балла). Второй оказалась китаянка Эйлин Гу (86,23), третьей - эстонка Келли Силдару (82,06).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Анастасия Таталина
Анастасия Таталина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.