Афганистан хочет наращивать взаимодействие с Россией

В Кабуле назвали отношения с Москвой "хорошими"

Глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки заявил в интервью РИА "Новости", что Кабул рассчитывает расширять взаимодействие с Москвой.

"Ни Россия, ни мы пока не выдвигали никаких условий для признания, но у нас хорошие отношения", - отметил дипломат.

Он напомнил, что в Кабуле работает посольство России, а в Москве открыто посольство Афганистана.

"Мы надеемся, что это взаимодействие продолжит развиваться", - заключил Мутаки.

Летом прошлого года запрещенное в России радикальное движение "Талибан" захватило власть в Афганистане. Американские военные покинули страну. Временное правительство возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

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