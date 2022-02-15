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Врач объяснил поклонникам Олимпиады, почему опасно "повторять за спортсменами"

09:40
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Далеко не у всех россиян достаточно тренированная сердечно-сосудистая система

Многие россияне в период проведения XXIV зимних Олимпийских игр не только смотрят трансляции соревнований, но и пытаются приобщиться к спорту. Однако попытки "повторить за спортсменами" могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем, рассказал кардиолог, заведующий центром кардиологии и терапии Больницы Российской академии наук Константин Иванов.
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Медик пояснил, что при выраженных спортивных нагрузках сердце может сокращаться с частотой более 200 раз в минуту и перекачивать за это время до 35 литров крови. Это огромная нагрузка даже для профессиональных спортсменов, у которых так называемое правильное сердце — оно адаптировано к таким нагрузкам.

Тем, кто не занимается спортом профессионально, необходимо следить, чтобы частота пульса во время тренировок не превышала 120-140 ударов в минуту. В противном случае модный тренд "повторять упражнения за спортсменами" может привести к ухудшению состояния.

Иванов в интервью радио Sputnik напомнил песни Высоцкого о том, пел, что надо заниматься физкультурой, а не серьезным спортом, как это делают профессиональные атлеты.

Ранее врач спортивной медицины Александр Бурлаков рассказал, как помочь телу "вспомнить" физические нагрузки после перенесенной коронавирусной инфекции.

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