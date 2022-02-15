"Самый потрясающий подарок": певица Maruv в день рождения объявила о беременности

Артистка показала фотографии с округлившимся животом

Певица Maruv (Анна Корсун) и ее муж, пиар-директор Александр Корсун ждут ребенка. Подробности – пол и имя – будущие родители пока держат в секрете.

Артистка объявила о беременности в Instagram в свой день рождения. Она показала кадры из фотосессии с округлившимся животом. На снимках девушка позирует в облегающем платье из латекса.

"У меня сегодня днюха, и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Александром в ожидании малыша. Считаю это самым потрясающим подарком!" - написала в блоге певица.

Поклонники поздравили артистку. Под постом также отметились знаменитости: Даша Ролик и Катя Варнава.

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