Названа дата выхода аниме по "Властелину Колец"

По вселенной "Властелина Колец" снимут аниме. Проект получил название The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Он выйдет на экраны 21 апреля 2024 года, пишет Variety.

Уточняется, что картина расскажет историю Хельма Молоторукого - девятого короля Рохана.

Режиссером стал японец Кендзи Камияма. В качестве исполнительного продюсера выступит сценарист трилогии Питера Джексона Филиппа Бойенс.

Действие будет происходить за два столетия до событий "Хоббита" и "Властелина Колец".

'The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim' releases April 21, 2024



It is an anime film set roughly 200 years before the events of 'The Lord of the Rings' movies



(via @Variety) pic.twitter.com/y4ohsmPsvM