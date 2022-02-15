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В России резко выросли расценки на оформление завещания

10:01
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Рост отмечен в ряде регионов

Услуги по оформлению завещания у нотариуса в России в январе 2022 года подорожали в среднем по стране на 18,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Это рекордно высокий рост с 2009 года, когда ведомство начало вести мониторинг цен на такие услуги. Лишь в январе 2015 года фиксировался похожий показатель — 17,95%.

При этом в зависимости от региона оформление завещания подорожало неравномерно. Так, в Томской области и Якутии цены на эти услуги поднялись примерно на 80%, однако в 23 регионах, включая Москву и Московскую область, вообще не поменялись.

Наряду с этим подорожало оформление доверенности в нотариальной конторе: ее стоимость в январе тоже выросла к декабрю — на 5,2%, сообщает РБК.

Ранее в Минэкоромразвития подсчитали, что по состоянию на 4 февраля инфляция в России в годовом выражении составила 8,8%. На продовольственные товары цены выросли на 0,31%, цены на непродовольственные товары поднялись на 0,16%.

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