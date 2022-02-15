Участниками ДТП в Испании стали несколько десятков авто

Пострадали по меньшей мере 30 человек
В автономном сообществе Каталония в Испании произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, передает ТАСС со ссылкой на местных врачей.
Уточняется, что столкнулись около 30 транспортных средств. При этом СМИ пишут о 50 автомобилях.
Пострадали по меньшей мере 30 человек.
Произошла авария в провинции Барселона. Согласно данным газеты ABC, причиной ДТП стали плохие погодные условия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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