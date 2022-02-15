Участниками ДТП в Испании стали несколько десятков авто

Пострадали по меньшей мере 30 человек

В автономном сообществе Каталония в Испании произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, передает ТАСС со ссылкой на местных врачей.

Уточняется, что столкнулись около 30 транспортных средств. При этом СМИ пишут о 50 автомобилях.

Пострадали по меньшей мере 30 человек.

Произошла авария в провинции Барселона. Согласно данным газеты ABC, причиной ДТП стали плохие погодные условия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram