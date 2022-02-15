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Определился соперник российских хоккеистов в четвертьфинале ОИ

10:00
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Матч состоится 16 февраля

В четвертьфинале олимпийского турнира в Пекине сборная России встретится с командой Дании. Это стало известно после того, как датчане оказались сильнее Латвии со счетом 3:2.
Российских олимпийцев с оркестром встретили в Москве

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мортен Поульсен, Юлиан Якобсен и Маркус Лауридсен.

Матч между Россией и Данией пройдет 16 февраля. Начало - в 9:00 по Москве.

Сборная России, действующий чемпион Олимпиады, заняла в группе В первое место, выиграв два матча из трех (победы над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0), поражение от чехов (5:6 ОТ).

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