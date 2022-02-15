В Москве началось еще одно исследование назальной вакцины от COVID-19

В московских клиниках в исследовании участвуют 400 человек

В Москве началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19 производителя "Генериум", наряду с этим продолжается изучение назальной вакцины, разработанной НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом во вторник, 15 февраля, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как уточнила заммэра, исследование препарата "Генериум" проходит на базе шести столичных поликлиник. Данная вакцина идентична по составу действующих веществ “Спутнику V”, предназначенному для внутримышечного введения.

Всего в исследовании примут участие 660 человек: около 400 из них — в московских медицинских учреждениях, остальные — в 11 центрах по всей России. Участников исследования разделят на две группы, каждому в первый и 21-й день сделают внутримышечную инъекцию и проведут впрыскивание препарата в нос. У одной группы в виде спрея будет исследуемая вакцина, а в виде инъекции используют плацебо, а в другой группе в виде спрея используют плацебо, а с помощью инъекции введут вакцину "Спутник V". Участников исследования будут наблюдать медики на протяжении года.

Принять участие в исследовании может любой здоровый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет, который не вакцинировался от COVID-19 и не болел им в последние полгода, а также не контактировал с заболевшим в последние 14 дней, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Российское правительство ранее решило выделить 187,8 млн рублей на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. Средства получит Национальный исследовательский центр имени Н.Ф. Гамалеи.

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