ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве началось еще одно исследование назальной вакцины от COVID-19

10:29
  • вторник
  • 15 февраля 2022

В московских клиниках в исследовании участвуют 400 человек

В Москве началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19 производителя "Генериум", наряду с этим продолжается изучение назальной вакцины, разработанной НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом во вторник, 15 февраля, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Эффективность вакцины "КовиВак" оценили в 86,9%

Как уточнила заммэра, исследование препарата "Генериум" проходит на базе шести столичных поликлиник. Данная вакцина идентична по составу действующих веществ “Спутнику V”, предназначенному для внутримышечного введения.

Всего в исследовании примут участие 660 человек: около 400 из них — в московских медицинских учреждениях, остальные — в 11 центрах по всей России. Участников исследования разделят на две группы, каждому в первый и 21-й день сделают внутримышечную инъекцию и проведут впрыскивание препарата в нос. У одной группы в виде спрея будет исследуемая вакцина, а в виде инъекции используют плацебо, а в другой группе в виде спрея используют плацебо, а с помощью инъекции введут вакцину "Спутник V". Участников исследования будут наблюдать медики на протяжении года.

Принять участие в исследовании может любой здоровый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет, который не вакцинировался от COVID-19 и не болел им в последние полгода, а также не контактировал с заболевшим в последние 14 дней, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Российское правительство ранее решило выделить 187,8 млн рублей на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. Средства получит Национальный исследовательский центр имени Н.Ф. Гамалеи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Назальная вакцина от COVID-19
Назальная вакцина от COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.