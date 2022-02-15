Стало известно, как в организм Валиевой попало запрещенное вещество

Российская фигуристка выступит в индивидуальных соревнованиях

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. Комментарий Освальда привел в Twitter журналист издания USA Today Том Шад.

Как уточнил глава комиссии МОК, именно этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения 15-летней фигуристки.

Ранее сборная России с 15-летней Валиевой в составе выиграла командное золото на ОИ-2022. Через некоторое время выяснилось, что допинг-тест спортсменки оказался положительным.

Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до личного соревнования (15 февраля - короткая программа, 17 февраля - произвольная). При этом церемония награждения российской сборной была отменена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram