Москвичка выкинула новорожденного из окна после домашних родов

Малыш выжил

В Москве женщина после домашних родов сбросила новорожденного ребенка с четвертого этажа.

Инцидент произошел вечером 14 февраля. 30-летняя москвичка родила здорового мальчика в домашних условиях. Затем она положила его в пакет и сбросила из окна четвертого этажа многоэтажного дома на Ставропольской улице.

Несмотря на падение с такой высоты, ребенок выжил. Его обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. Сейчас мальчик в больнице, ему оказывается медицинская помощь.

Мать ребенка госпитализировали в городскую больницу. После оказания ей медицинской помощи с ней начнут работать следователи, передает агентство "Москва".

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Ход расследования контролирует столичная прокуратура.

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