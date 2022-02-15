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Депутаты выберут проект постановления о признании ДНР и ЛНР

11:34
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Представители всех парламентских фракций выступят и обозначат свои позиции

Сегодня в Госдуме депутаты рассмотрят вопрос об обращении к президенту о признании ДНР и ЛНР. На пленарном заседании они выберут один из двух проектов постановления по теме. Никаких концептуальных разногласий между ними нет. Разница лишь в процедуре.

Первый, в случаи принятия, предусматривает обращение непосредственно к главе государства. Второй – сначала в МИД и другие правительственные структуры. Где инициативу депутатов изучат, дадут отзывы и юридические оценки. Детали сегодняшней процедуры голосования пояснил руководитель профильного думского комитета Леонид Калашников.

"Обсуждаться будет одно заявление, но голосовать будут по двум постановлениям. Одно из них будет принято рейтинговым голосованием. Действительно, всех нас волнует, что происходит в ДНР и ЛНР. Все примерно в зале думают одинаково по поводу самого обращения и его сути", – заявил Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Вопрос исключительно важный и ответственный. Вашингтон нагнетает напряженность. Вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, которое сразу же направляется к линии разграничения. Конфликт длится уже 8 лет. По данным ООН, погибших за это время - более 10 тысяч человек, ранения получили 50 тысяч человек.  Два с половиной миллиона беженцев прибыли в нашу страну. Власти Украины прекратили выплату пенсий и пособий жителям юго-востока. Ввели полную экономическую блокаду предприятий и населения, сопоставимую, по мнению депутатов, с геноцидом. Киев открыто заявляет, что не будет выполнять минские договоренности и не сядет за стол переговоров с представителями республик. Всё это несёт угрозы и риски для жизни наших граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, подчёркивает Вячеслав Володин. Заседание начнется ровно в полдень. Представители всех парламентских фракций выступят и обозначат свои позиции, после чего проголосуют за первый или второй вариант.

На Охотном ряду сегодня насыщенный день. Парламентариям предстоит рассмотреть несколько важных законопроектов, большинство из которых социальные.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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