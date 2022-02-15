"Спасайся, кто может": к чему привели спекуляции США на тему войны

Из Киева массово бегут инвесторы и дипломаты

Сегодня в Кремле Владимир Путин проведёт переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как сообщила пресс-служба президента, во время первой очной встречи стороны планируют обсудить актуальные темы международной повестки, в том числе ситуацию на Украине. В США продолжают нагнетать обстановку, предлагая Киеву кредитные гарантии. А в Канаде заявили о готовности поставить крупную партию вооружения.

"Последнее предупреждение Путину", "Обстановка накаляется и очень опасна!" - первые полосы британских газет будто соревнуются друг с другом в формулировке более хлёсткого заголовка, продолжая подкидывать дров в огонь истерии. В то время как политики не могут прийти к общему знаменателю насчёт даты мифического вторжения. То ли 15, то ли 16, то ли уже 22 число февраля. В общем, как только - так сразу. Это практически прямая цитата представителей Белого дома.

"Вторжение может начаться в любой момент. Мы не будем комментировать какие-либо детали нашей разведывательной информации, за исключением того, что это может начаться на этой неделе. США готовы к любой ситуации", - объяснила Карин Жан-Пьер, заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Своё посольство на Украине из Киева уже перенесли во Львов. В столице сейчас небезопасно. Более того, некоторые американские СМИ сообщают, что в рамках переезда Госдепартамент якобы предписал уничтожить сетевое оборудование, компьютеры и даже демонтировать телефоны. Но такое бегство не означает, что Вашингтон передумал помогать Киеву. Напротив - готовы предложить кредитные гарантии до миллиарда долларов. Впрочем, этот изящный финт гумпомощи в переводе с языка экономики означает, что США намерены выступить лишь поручителем, а не выписывать чеки лично. Впрочем, желающие поддержать Украину западные государства практически записываются в очередь.

Новую партию оружия и боеприпасов почти на восемь миллионов долларов готовятся отправить из Оттавы. Канада, как страна с самой масштабной украинской диаспорой, в стороне оставаться не собирается.

"Мы не ищем конфронтации с Россией, но ситуация обостряется, и мы демонстрируем свою решимость. Всему миру важно знать, что Канада будет продолжать поддерживать Украину и ее независимость, целостность, суверенитет, включая ее право на самооборону", - заявил премьер Канады Джастин Трюдо.

Хотя на это право по сути никто не претендует. Москва неоднократно заявляла, что нападать на Украину не собирается. Пресс-секретарь Владимира Путина в интервью американскому CNN постарался объяснить, что Россия хочет лишь гарантий собственной безопасности.

"Прежде всего президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии. И фактически он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации. И Украина — это лишь часть проблемы, это часть более крупной проблемы гарантий безопасности для России — конечно, президент Путин готов участвовать в переговорах", - заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Удивительно, но и на Украине тоже уже испуганно оборачиваются, когда слышат фразу: "Неминуемое вторжение – спасайся, кто может". Заверения киевских властей о том, что у них всё под контролем, западные партнёры будто не слышат. Владимир Зеленский, судя по всему, решил сыграть на опережение и 16 февраля - день, когда по расписанию у США запланирована война России с Украиной, - в стране будут отмечать новый праздник. День единения.

"Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", - заявил Владимир Зеленский.

Вот только пока это предложение звучит больше как ироничное высказывание. Нардепы и местные олигархи продолжают массово бежать из страны вслед за западными дипломатами. Сервис FlightRadar ежедневно фиксирует в небе над Украиной десятки бизнес-джетов.

Возможно, неопределённость смог бы развеять Джо Байден: дата 16 января впервые прозвучала как раз из уст американского президента. Но глава Белого дома будто уже и забыл о том, что грядёт большое вторжение. По крайней мере, журналисты никаких ответов на вполне конкретный вопрос не получили.

- Господин президент, сейчас риск российского вторжения выше, чем когда-либо? - Счастливого Дня святого Валентина!

Александра Сергомасова, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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