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Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на ОИ

11:46
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов принесли сборной России 19-ю награду

Российские биатлонисты в эстафете принесли "бронзу" в медальную копилку российской сборной. Они лидировали с большим отрывом, но допустили досадные промахи на последнем этапе. В ближайшее время будем болеть за наших конькобежцев. Совсем скоро начнётся финальная гонка.

По итогам полуфинала российская команда уже обеспечила себе как минимум серебряные медали и установила олимпийский рекорд. Особое внимание - к выступлениям фигуристок. Сегодня стартуют соревнования в одиночном катании. Им предшествовало жёсткое давление со стороны спортивных функционеров и попытка не допустить Камилу Валиеву. Однако наши девушки подошли к выступлениям на пике своей формы и нацелены на "золото".

На 12-й день Игр в Пекине сборная России занимает девятую строчку медального зачёта и вторую - по общему количеству наград. У нас 19 медалей - 4 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых.

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