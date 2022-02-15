В Германии столкнулись две электрички

Один человек погиб, более 30 пострадали

В Германии выясняют обстоятельства крупной железнодорожной аварии. Под Мюнхеном столкнулись две электрички. Один человек погиб, более 30 пострадали. Некоторые из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

После сильнейшего удара один из вагонов сошёл с рельсов, поезда получили значительные повреждения. Движение на ветке остановлено, на месте работают около 200 спасателей. Причина пока неизвестна, идет расследование.

В генконсульство нашей страны в Мюнхене информации о пострадавших россиянах не поступало, дипмиссия держит этот вопрос на контроле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram