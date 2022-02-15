Народная артистка РСФСР скончалась в субботу, ей было 88 лет

В Москве прощаются с Зинаидой Кириенко. Траурная церемония проходит в Большом зале Доме кино. Народная артистка РСФСР скончалась в субботу, ей было 88 лет.

Кириенко называли одной из главных красавиц советского кино. Одной из самых сильных и при этом обаятельных актрис. Всенародную любовь принесли ей главные роли в картинах "Тихий Дон" и "Поэма о море", "Судьба человека" и "Любовь земная". А мировую известность Кириенко получила благодаря работам в фильмах "Казаки" и "Повесть пламенных лет" - первый вошёл в число номинантов, а второй получил один из главных призов Каннского кинофестиваля. Творчество актрисы хорошо известно и театральному зрителю - более тридцати лет Зинаида Кириенко выходила на сцену Театра-студии киноактёра. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

"Это тяжело – терять соратников и друзей, какой была Зинаида Михайловна Кириенко. Память останется о ней в её образах, исполненных русской красоты, чистоты, целомудрия, верности избраннику, что есть пример для наших артистов. Зинаида Кириенко – пример на все времена. Царство ей Небесное", - заявил народный артист России Николай Бурляев.

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