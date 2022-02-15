ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве прощаются с Зинаидой Кириенко

12:06
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Народная артистка РСФСР скончалась в субботу, ей было 88 лет

В Москве прощаются с Зинаидой Кириенко. Траурная церемония проходит в Большом зале Доме кино. Народная артистка РСФСР скончалась в субботу, ей было 88 лет.

Кириенко называли одной из главных красавиц советского кино. Одной из самых сильных и при этом обаятельных актрис. Всенародную любовь принесли ей главные роли в картинах "Тихий Дон" и "Поэма о море", "Судьба человека" и "Любовь земная". А мировую известность Кириенко получила благодаря работам в фильмах "Казаки" и "Повесть пламенных лет" - первый вошёл в число номинантов, а второй получил один из главных призов Каннского кинофестиваля. Творчество актрисы хорошо известно и театральному зрителю - более тридцати лет Зинаида Кириенко выходила на сцену Театра-студии киноактёра. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

"Это тяжело – терять соратников и друзей, какой была Зинаида Михайловна Кириенко. Память останется о ней в её образах, исполненных русской красоты, чистоты, целомудрия, верности избраннику, что есть пример для наших артистов. Зинаида Кириенко – пример на все времена. Царство ей Небесное", - заявил народный артист России Николай Бурляев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.