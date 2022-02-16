В Москве прошло первое заседание экспертного клуба "Абилимпикс"

Это некоммерческое движение поддерживает людей с ограниченными возможностями здоровья

В Москве прошло первое заседание международного экспертного клуба "Абилимпикс". Это некоммерческое движение поддерживает людей с ограниченными возможностями здоровья, помогает их профессиональному развитию и трудоустройству.

Соревнования, которые проводит организация, объединяют участников из 50 государств. Наша страна впервые присоединилась 8 лет назад. И сейчас конкурсы "Абилимпикс" стали частью президентской платформы "Россия - страна возможностей". А летом в Москве проведут международный чемпионат.

"Для нас важно, во-первых, чтобы человек, который попадает в движение "Абилимпикс", не только принял участие в чемпионате, показал своё профессиональное мастерство. Для нас важно сопроводить человека в плане его профессионального становления, дать ему какие-то дополнительные опции для того, чтобы он мог совершенствоваться и быть ещё более эффективным при последующем трудоустройстве, а если он трудоустроен - ещё более эффективным быть на рабочем месте", - заявил Игорь Грибанов, руководитель национального центра "Абилимпикс".

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