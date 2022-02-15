Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Руслана Шутарева

У мальчика диагностировали лимфому Ходжкина

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Сегодня во всем мире отмечается День детей, больных раком. В этот день мы хотели бы напомнить, как хрупка детская жизнь и какой это подвиг - бороться с онкологией, будучи ребенком. К сожалению, герой нашего сюжета не понаслышке знает об этой борьбе. Три года назад у 13-летнего Руслана диагностировали лимфому Ходжкина. Всегда жизнерадостный и спортивный - сейчас мальчик проходит тяжелый курс химиотерапии после рецидива и практически прикован к больничной кровати. Чтобы победить болезнь, Руслану необходим дорогостоящий препарат "Адцетрис", стоимостью около двух миллионов рублей. Семья такую сумму собрать не может, поэтому телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Руслана. Чтобы помочь, достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

— Сейчас не тошнит? — Тошнит.

Руслан Шутарев приходит в себя после высокодозной химиотерапии. В онкоцентре имени Блохина он оказался из-за раннего рецидива классической лимфомы Ходжкина. С этой болезнью мальчик борется уже третий год.

"У него появилось на шее небольшое уплотнение. Сначала вот здесь, где шрам остался. Подумали - просто лимфоузел воспалился, как бывает при простуде", - сказал папа Руслана Алексей Шутарев.

Лечился на родине - в Ставропольском крае. Прошел два курса химиотерапии. Потом еще и лучевую - на опухоль в лимфоузлах воздействовали точечно. Очень переживал тогда, что остался без волос. Еще сложнее было осознать, что со спортом придется подождать. А ведь он еще в 4 классе получил бронзовый значок ГТО, занимался рукопашным боем. И ходил с дедушкой на рыбалку.

"Когда я выйду отсюда, я мечтаю поехать летом на какое-нибудь хорошее озеро или речку, где будет много большой крупной рыбы", - говорит мальчик.

И после такой активной жизни сейчас прикован к кровати. Круглосуточно привязан к инфозомату с лекарствами.

Когда ехали в Москву - думали всего на пару недель. Врачи сказали - на 4 месяца. Маме пришлось остаться дома с маленькой сестрой Руслана. А папа вынужден был уйти с работы, чтобы постоянно быть с сыном.

"Я тут уже привык немного. Поначалу плакал вообще первую неделю каждый день", - заявил Руслан Шутарев.

С мамой теперь общаются только по видеосвязи. "Привет, мой золотой. Я тебя очень люблю и соскучилась очень", - говорит мама по видеосвязи. Руслан молчит, чтобы не расплакаться. Он даже представить не мог, что уехал из дома так надолго. Но по-мужски переносит и безостановочную тошноту от лекарств, и долгое расставание с родными. Ведь сейчас самое главное - вылечится. Любое промедление играет против мальчика.

"Тяжело переносит все. С утра ничего не ест. Ему еще таблетки нужно, а он никак. Чуть-чуть съел кашку и все, вырвало через полчаса", - сказал папа мальчика.

Врачи круглосуточно наблюдают за состоянием Руслана. Организм у мальчика пока справляется.

— По анализам по биохимии у нас все хорошо, несмотря на эту бесконечную рвоту.

В ближайшие месяцы Руслану придется выдержать сложный курс лечения. Но он будет эффективным только с препаратом "Адцетрис", который воздействует точечно на опухолевые клетки.

"Несмотря на то, что у Руслана был подтвержден ранний рецидив лимфомы Ходжкина, у него нет поражения лимфатической системы ниже диафрагмы, что является положительным маркером в данной ситуации. Ему показана, тем не менее, последующая противорецидивная химиотерапия, которая будет заключаться в проведении 4 блоков химеотерапии с препаратом "Адцетрис", который необходим нам для достижения более полной ремиссии, более быстрой ремиссии перед последующей трансплантацией аутологичной трансплантации стволовых клеток", - сообщила Гурьева Оксана , врач-детский онколог отделения детской онкологии и гематологии ФГБУ НМИЦ НИИ ДОиГ им. Н.Н. Блохина Минздрава.

Необходимый мальчику курс стоит около двух миллионов рублей - таких денег семье не собрать. Поэтому Руслану срочно нужна помощь каждого из нас. Без этого лекарства болезнь будет прогрессировать, а сейчас у Руслана есть все шансы полностью победить лимфому.

У Руслана нет возможности ждать, коварная болезнь - классическая лимфома Ходжкина - быстро прогрессирует. И мальчику очень нужна Ваша помощь.

Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Руслана Шутарева, программа 1367

Екатерина Гоголева, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram