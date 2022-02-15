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Церемонию "Оскар" в этом году проведут три женщины

10:51
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Две актрисы и стендап-комик

Очередную церемонию вручения премии "Оскар", которая состоится 27 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе, будут вести стендап-комик Эми Шумер, а также актрисы Реджина Холл и Ванда Сайкс, передает Variety.
Представлены номинанты на "Оскар"

В материале уточняется, что женская команда была выбрана продюсером "Оскара" Уиллом Пэкером. Тот стремится привлечь зрителей.

Шумер известна в основном своими стендапами, является создателем популярного шоу Comedy Central "Внутри Эми Шумер". Холл снялась в серии фильмов "Очень страшное кино", "Мелкая" и "Ненависть, которую вы порождаете", Сайкс - звезда сериалов "Черная комедия", "Новые приключения старой Кристин" и "Обуздай свой энтузиазм".

Ранее стало известно, что среди номинантов на "Оскар" в этом году - российский мультфильм "Боксбалет" Антона Дьякова.

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