Церемонию "Оскар" в этом году проведут три женщины

Две актрисы и стендап-комик

Очередную церемонию вручения премии "Оскар", которая состоится 27 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе, будут вести стендап-комик Эми Шумер, а также актрисы Реджина Холл и Ванда Сайкс, передает Variety.

В материале уточняется, что женская команда была выбрана продюсером "Оскара" Уиллом Пэкером. Тот стремится привлечь зрителей.

Шумер известна в основном своими стендапами, является создателем популярного шоу Comedy Central "Внутри Эми Шумер". Холл снялась в серии фильмов "Очень страшное кино", "Мелкая" и "Ненависть, которую вы порождаете", Сайкс - звезда сериалов "Черная комедия", "Новые приключения старой Кристин" и "Обуздай свой энтузиазм".

Ранее стало известно, что среди номинантов на "Оскар" в этом году - российский мультфильм "Боксбалет" Антона Дьякова.

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