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Опрос показал, как россияне относятся к вакцинным турам

11:19
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Исследование провела Ассоциация туроператоров России

Примерно каждый пятый (22%) россиянин, принявший участие в исследовании Ассоциации туроператоров России (АТОР), готов рассмотреть варианты иммунизации от коронавирусной инфекции за границей.
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Среди тех, кто не против вакцинного тура, 14% хотели бы отправиться за однофазным препаратом в Грецию, Хорватию и Болгарию, а остальные — за двухкомпонентной прививкой в Турцию или же за двумя дозами вакцины в Сербию, Армению и другие страны (по 4% соответственно).

При этом 42% опрошенных заявили, что не собираются вакцинироваться ни в России, ни за рубежом. 9% опрошенных сообщили, что не хотят получать именно зарубежную прививку. А доля тех, кто уже вакцинировался за границей, составила всего 3%.

Также в ходе опроса 24% россиян заявили, что ждут одобрения Всемирной организацией здравоохранения российской вакцины "Спутник V", чтобы путешествовать за границу, сообщается на официальном сайте АТОР.

Ранее в АТОР рассказали, что россияне с сентября 2021 года потратили около 400 млн рублей на вакцинные туры. Эксперты туротрасли прогнозируют рост спроса на прививочные туры за рубеж в феврале и марте, так как часть клиентов туристических компаний планирует поездки в Европу на майские праздники и лето.

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