В Петербурге смягчат антиковидные ограничения

Объекты развлечения и досуга будут работать до 2:00

В Санкт-Петербурге с 21 февраля смягчаются антикоронавирусные ограничения.

Соответствующее постановление губернатор города Александр Беглов. Работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов со следующей недели будет продлена до двух часов ночи.

"Возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий также продлевается до двух часов ночи", - говорится в документе.

На данный момент объекты развлечения и досуга работают до 23:00, передает РИА Новости.

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