ВЦИОМ: сбережения есть только у трети россиян

Большинство откладывают деньги ситуативно
Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, сбережения имеют только 33% граждан страны.
"Чаще накопления имеют граждане 18-24 лет (39%), россияне с неоконченным высшим и высшим образованием (43%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (48%)", - сказано в исследовании.
43% респондентов со сбережениями рассказали, что откладывают деньги раз в месяц или квартал. 54% опрошенных делают это ситуативно. 69% при этом указали, что не экономят на самом необходимом.
"За последний год 60% россиян, имеющих накопления, были вынуждены их тратить на непредвиденные нужды", - отметили аналитики.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram