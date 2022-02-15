ВЦИОМ: сбережения есть только у трети россиян

Большинство откладывают деньги ситуативно

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, сбережения имеют только 33% граждан страны.

"Чаще накопления имеют граждане 18-24 лет (39%), россияне с неоконченным высшим и высшим образованием (43%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (48%)", - сказано в исследовании.

43% респондентов со сбережениями рассказали, что откладывают деньги раз в месяц или квартал. 54% опрошенных делают это ситуативно. 69% при этом указали, что не экономят на самом необходимом.

"За последний год 60% россиян, имеющих накопления, были вынуждены их тратить на непредвиденные нужды", - отметили аналитики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram