Российские конькобежцы гарантировали себе медали ОИ-2022 в командной гонке

За золото предстоит побороться с норвежцами

Мужская сборная России по конькобежному спорту во вторник, 15 февраля, одержала победу в полуфинале командной гонки преследования с олимпийским рекордом в рамках ОИ-2022.

Российские спортсмены Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров преодолели дистанцию за 3 минуты 36,62 секунды и обошли соперников — американцев.

Таким образом, конькобежцы из России гарантировали себе как минимум серебряные награды XXIV зимних Олимпийских игр. Бороться за золото россияне будут позднее 15 февраля, их соперниками являются спортсмены из Норвегии.

Ранее на ОИ-2022 россиянин Семен Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 метров. Победителю российский спортсмен уступил 0,048 секунды.

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