"Омикрон" выявили во всех регионах России

Новый штамм обнаружили на Чукотке
В последнем российском регионе – на Чукотке – выявили новый штамм коронавируса "омикрон".
Об этом РИА Новости сообщили в департаменте здравоохранения региона. Информацию подтвердили и в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 85 субъектах России", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки в России госпитализировали 21 833 человека с коронавирусом. Число подтвержденных случаев заражения - 166 631 человек, выздоровел 137 881 пациент. Скончались 704 заболевших.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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