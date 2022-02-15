Минобороны объявило о начале отвода войск после учений

Подготовка проходила на фоне кризисных отношений с НАТО

Подразделения Западного и Южного военных округов начали возвращение на базы после учений.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Военные приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт.

"По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации", - заявил он журналистам.

В Минобороны добавили, что Россия продолжит проводить военные учения на ряде направлений. Так, войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в учении "Союзная решимость", отрабатывают отражение возможной агрессии против Союзного государства.

Проверка боеготовности Западного и Южного ВО России началась 25 января на фоне кризисных отношений с НАТО.

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