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Захарова заявила о провале западной пропаганды войны

12:10
  • вторник
  • 15 февраля 2022

15 февраля 2022 года войдет в историю

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в Telegram, что 15 февраля войдет в историю.
В Киеве не увидели предпосылок для вторжения России на Украину

"15 февраля 2022 войдет в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела", - написала спикер внешнеполитического ведомства.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что 15 февраля Россия начнет "военное вторжение" на Украину. Доказательств в публикации представлено не было.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит агрессию в отношении Украины. Называются даже конкретные даты - 15 и 16 февраля. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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