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Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы

12:38
  • вторник
  • 15 февраля 2022

В обновленный перечень входят 127 профессий

Министерство труда и социальной защиты России подготовило обновленный список профессий для альтернативной службы, включив в него еще около 40 позиций. Об этом во вторник, 15 февраля, рассказали в пресс-службе ведомства.
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В перечень внесли профессии: агрохимик, артист духового оркестра, зубной врач, кардиоревматолог, педиатр, микробиолог, эпидемиолог, а также техник-программист, экспедитор по перевозке грузов и ряд других.

Наряду с этим добавлены 11 рабочих профессий, в том числе курьер, мойщик-уборщик подвижного состава, мастер по ремонту обуви, оператор котельной, пожарный, помощник воспитателя. Некоторые профессии, например, водитель вездеходов, дворник, животновод, зверовод, матрос в обновленный перечень не вошли.

Всего список включает 127 профессий и 1 034 предприятия, куда могут быть направлены молодые люди для прохождения альтернативной гражданской службы, сообщает ТАСС.

Ранее россиянам рассказали, что служба в армии может быть включена в трудовой стаж, если гражданин вел трудовую деятельность до и после нее.

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