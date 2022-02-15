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ВОЗ встревожила ситуация с COVID-19 в Восточной Европе

12:41
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Организация относит к ней и Россию

Всемирная организация здравоохранения расценивает как тревожную ситуацию с коронавирусной инфекцией в Европе. За последние две недели в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, России и на Украине число случаев COVID-19 выросло более чем вдвое. Об этом во вторник, 15 февраля, рассказал руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
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По словам эксперта, только за прошлую неделю от COVID-19 умерли 25 тысяч жителей региона. Волна "омикрона" движется на восток: в десяти государствах-членах в восточной части Европы уже выявлен этот вариант.

При этом многие представители групп риска в восточноевропейских странах еще не прошли вакцинацию, отметил Клюге. Меньше 40% лиц старше 60 лет в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Киргизии, Узбекистане и Украине прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Болгария, Грузия и Северная Македония также входят в число стран, где менее 40% процентов медицинских работников получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что в сложившейся ситуации не время отменять ограничительные меры. Он также указал на необходимость наращивать усилия по вакцинации населения, сообщает ТАСС.

15 февраля оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в России сообщил, что за последние сутки в стране выявили 166631 новый случай COVID-19. Госпитализированы 21833 пациента. Вылечился 137881 человек, скончались 704.

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