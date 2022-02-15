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Российские конькобежцы взяли серебро в командной гонке на ОИ-2022

12:06
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Победу одержали норвежцы

Российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров стали серебряными призерами Олимпиады в Пекине.

В финале россияне уступили норвежцам Хальгейру Энгебротену, Педеру Конгсхаугу и Сверре Лунде Педерсену 2,38 секунды.

Прежде в Пекине россиянин Семен Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 метров, уступив победителю 0,048 секунды.

Теперь в активе команды ОКР на ОИ-2022 стало 20 медалей - четыре золотые, семь серебряных, девять бронзовых.

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