Российские конькобежцы взяли серебро в командной гонке на ОИ-2022

Победу одержали норвежцы
Российские конькобежцы Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров стали серебряными призерами Олимпиады в Пекине.
В финале россияне уступили норвежцам Хальгейру Энгебротену, Педеру Конгсхаугу и Сверре Лунде Педерсену 2,38 секунды.
Прежде в Пекине россиянин Семен Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 метров, уступив победителю 0,048 секунды.
Теперь в активе команды ОКР на ОИ-2022 стало 20 медалей - четыре золотые, семь серебряных, девять бронзовых.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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