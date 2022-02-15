Ефимов: Москва входит в число мировых лидеров по темпам восстановления объемов розничной торговли

В 2021 году показатель превысил значение 2019 года на 11,1%

Московская экономика адаптировалась к пандемии COVID-19 и продемонстрировала свою стабильность. По данным Oxford Economics, город превзошел по объемам розничной торговли ведущие международные финансовые центры. Об этом во вторник, 15 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы о вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отметил заммэра, в 2021 году оборот розничной торговли в Москве не только восстановился до значений 2019 года, но и превысил их на 11,1%. При этом в 2020 году выручка предприятий розничной торговли сократилась в Москве лишь на 3,4%, а в некоторых городов – лидерах рейтинга она сократилась на 5%. Показатель Пекина превысил 10%.

Объем розничной торговли Москвы в текущих ценах по итогам 2021 года составил 267,2 млрд долларов, что обеспечило городу шестое место в рейтинге. Столица России опередила Париж (187,2 млрд долларов) и Лондон (202,7 млрд долларов). Показатель Москвы оказался больше, чем у всей Австралии (245,3 млрд долларов), Украины (252,6 млрд долларов) и Нидерландов (169,3 млрд долларов).

Наряду с этим Москва продемонстрировала одни из самых высоких темпов восстановления розницы. Показатель с учетом инфляции вырос на 15% по отношению к 2020 году и на 11,1% – к 2019 году. По динамике восстановления российская столица входит в тройку мегаполисов планеты.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что оборот онлайн-платежей в столице за товары и услуги с января по ноябрь 2021 года увеличился в полтора раза, до 6,8 трлн руб. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. К росту онлайн-покупок привели противопандемийные ограничения и всеобщая цифровизация.

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