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Канцлер Шольц прибыл в Москву на переговоры с Путиным

12:39
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Глава кабмина отказался от российского теста на ковид

Канцлер Германии Олаф Шольц приземлился в Москве, где у него запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Песков рассказал, что Путин обсудит с Шольцем

Ожидается, что Шольц и Путин обсудят вопросы двусторонних отношений, санкции, газопровод "Северный поток-2", украинский кризис и юридические гарантии безопасности.

Шольц сдал тест на коронавирус, который ему привезли из немецкого посольства. От российского теста канцлер отказался, пишет немецкое издание Bild.

Президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший Москву 8 февраля, также отказался от услуг российской стороны при сдаче ПЦР-теста. Поэтому на встрече с Путиным действовала строгая социальная дистанция: лидеры сидели за длинным столом и не пожали друг другу руки.

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