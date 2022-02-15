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ЦБ начал тестировать цифровой рубль

12:32
  • вторник
  • 15 февраля 2022

В пилотную группу входят 12 банков

Банк России сообщил во вторник о старте тестирования платформы цифрового рубля.

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"Сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений", - говорится в сообщении.

Как уточнили представители ЦБ, клиенты смогли в том числе обменять безналичные рубли со своих счетов на цифровые, а затем перевести их между собой.

Всего в пилотную группу входят 12 банков. Они будут тестировать различные сценарии и дорабатывать платформу цифрового рубля.

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