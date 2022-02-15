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Собянин утвердил планы по озеленению городских территорий до конца года

12:42
  • вторник
  • 15 февраля 2022

В 2022 году на улицах Москвы будет высажено 15 тысяч деревьев

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы по высадке 15 тысяч деревьев в 2022 году. Об этом "ТВ Центру" сообщили в мэрии.

Власти решили озеленить Ленинский проспект, Варшавское, Каширское, Волоколамское, Щелковское, Аминьевское и Ярославское шоссе, улицу 800-летия Москвы, Беломорскую, Минскую, Лобачевского, Обручева, Наметкина. Объем финансирования проекта – 741,3 миллиона рублей.

В 2011-2021 годах в Москве было высажено свыше 10 миллионов деревьев и кустарников в рамках городских проектов "Миллион деревьев" и "Наше дерево".

В январе Собянин рассказал о планах благоустройства Москвы на 2022 год. В частности, в планах — благоустройство 56 общественных пространств и 66 парковых территорий. Работы по реабилитации и восстановлению, например, проведут в Покровском-Стрешневе и Битцевском лесу.

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