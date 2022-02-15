Собянин утвердил выделение гранта Дворцу гимнастики в "Лужниках"

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой получит 251 млн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому Дворцу гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках" будет выделен грант в размере 251 млн рублей. Об этом во вторник, 15 февраля, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Выделяемые деньги пойдут на обеспечение высокого уровня тренировочного процесса.

В настоящее время в залах Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках" занимаются 1,5 тысячи воспитанников одиннадцати спортивных школ Москвы. Под руководством более 70 опытных тренеров здесь готовят будущих звезд российской и мировой гимнастики.

Каждый год дворец принимает соревнования всероссийского и международного уровня по художественной и эстетической гимнастике, танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, рукопашному бою, фехтованию и другим видам спорта. Летом 2022 года во дворце проведут 44-ю всемирную шахматную Олимпиаду.

В свободные от тренировок и спортивных мероприятий дни во Дворце гимнастики в "Лужниках" проводят концерты и различные зрелищные мероприятия.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что примеры ультрасовременных социальных проектов самой разной направленности можно найти в каждом районе Москвы. На территории "Лужников" благодаря частным инвестициям появился Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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