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Мосгорсуд утвердил приговор сбившей трех детей в Солнцеве

12:56
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Прокуратура настаивала на более жестком наказании

Мосгорсуд во вторник признал законным приговор Валерии Башкировой.
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16 июля, находясь за рулем автомобиля Mazda, она сбила в столичном районе Солнцево детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет. Двое старших скончались в больнице, младший ребенок с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован.

В середине ноября девушку приговорили к пяти годам колонии-поселения.

"Приговор Солнцевского суда Москвы оставлен без изменений", - сообщили во вторник в Мосгорсуде (цитата по РИА "Новости").

Прокуратура Москвы ранее обжаловала этот приговор, указывая, что наказание должно составить шесть лет колонии общего режима.

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