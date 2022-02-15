Мосгорсуд утвердил приговор сбившей трех детей в Солнцеве

Прокуратура настаивала на более жестком наказании

Мосгорсуд во вторник признал законным приговор Валерии Башкировой.

16 июля, находясь за рулем автомобиля Mazda, она сбила в столичном районе Солнцево детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет. Двое старших скончались в больнице, младший ребенок с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован.

В середине ноября девушку приговорили к пяти годам колонии-поселения.

"Приговор Солнцевского суда Москвы оставлен без изменений", - сообщили во вторник в Мосгорсуде (цитата по РИА "Новости").

Прокуратура Москвы ранее обжаловала этот приговор, указывая, что наказание должно составить шесть лет колонии общего режима.

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