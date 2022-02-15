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Синоптики оценили динамику таяния снега в Москве

13:20
  • вторник
  • 15 февраля 2022

В столице сохраняется аномально теплая для февраля погода

На фоне аномально высокой для середины февраля температуры воздуха в Москве активно уменьшается высота снежного покрова. Об этом во вторник, 15 февраля, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.
В середине февраля москвичей ждёт апрельская погода

Теплая погода задержится в столичном регионе, снега на улицах с каждым днем будет меньше, отметила синоптик. При этом из-за облаков выглядывает солнце, а осадков выпадает очень мало.

По состоянию на 1 февраля высота снежного покрова на главной столичной метеостанции ВДНХ составляла 49 см. К 6 февраля снег осел до 45 мм, однако прошедший в тот день и ночью 7 февраля снегопад снова увеличил сугробы до 49 см.

С 9 февраля сугробы вновь начали проседать, к 11 февраля — до 43 см. К утру 15 февраля высота их уменьшилась до 36 см, сообщается на портале "Метеоновости".

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что до конца февраля погода в европейской части России останется теплее климатической нормы, ее можно охарактеризовать как "предвесеннюю". При этом до конца февраля возвращения морозов — с температурой минус десять градусов и ниже — ждать уже не стоит, полагает Старков. Однако это не значит, что морозная погода не вернется в марте.

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