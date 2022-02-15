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Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

13:11
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Канцлер почтил память павших воинов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил Александровский сад в Москве, где возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.
Песков рассказал, что Путин обсудит с Шольцем

Глава немецкого правительства почтил память павших воинов в ходе Великой Отечественной войны.

15 февраля Шольц прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это его первая личная встреча с российским лидером после вступления в должность канцлера.

По прибытии Шольц отказался делать российский ПЦР, тест на коронавирус ему прислали из немецкого посольства.

Ожидается, что Путин и Шольц обсудят вопросы двусторонних отношений, санкции, газопровод "Северный поток-2", украинский кризис и юридические гарантии безопасности.

Накануне Шольц посетил Украину и провел переговоры президентом Владимиром Зеленским.

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