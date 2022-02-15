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Песков рассказал, как Путин шутит по поводу "вторжения"

13:18
  • вторник
  • 15 февраля 2022

США занимаются беспрецедентным нагнетанием напряженности в Европе

Как сообщил во вторник в ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин с иронией относится к публикациям западных СМИ о том, что Москва якобы вот-вот начнет военную операцию против Украины.
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"Он шутит, а не публикуются ли точное время, когда начнется война?", - приводит слова кремлевского спикера газета "Комсомольская правда".

Песков при этом добавил, что сейчас весь мир "лихорадит". "Это абсолютно беспрецедентная кампания по нагнетанию напряженности в Европ", - подчеркнул пресс-секретарь.

Кроме того, Песков сообщил, что никаких официальных решений о возможности признания Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР не принималось. Вместе с тем действия США по эвакуации дипломатов из Украины в Кремле назвали показной и безосновательной истерикой.

Как при этом обратил внимание пресс-секретарь, нельзя исключать силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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