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Шольца дистанцируют от Путина

13:40
  • вторник
  • 15 февраля 2022

На безопасное расстояние

Канцлер Германии Олаф Шольц будет находиться на безопасной дистанции на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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На такие меры пришлось пойти из-за того, что глава правительства отказался сдавать российский ПЦР на коронавирус и попросил немецкий тест на коронавирус. Дистанция не повлияет ни на содержательность, ни на продолжительность встречи, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, будет такой режим с мерами предосторожности. Действительно, они будут на большем, чем обычно, расстоянии, но это никоим образом не повлияет ни на характер встречи", - заявил спикер Кремля.

Ранее аналогичные меры были приняты на встрече Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который также отказался использовать российскую систему тестирования на коронавирус. На переговорах 8 февраля действовала строгая социальная дистанция: Путин и Макрон сидели за длинным столом и не пожали друг другу руки.

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