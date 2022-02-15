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Онколог рассказала о препарате для "прицельного" воздействия на рак

14:11
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Таргетная терапия поможет бороться со злокачественными опухолями

Современная медицина направлена на максимально прицельное воздействие на опухоль при лечении онкологических заболеваний. Об этом во вторник, 15 февраля, рассказала врач-онколог Полина Шило.
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Медик прокомментировала сообщения о разработке "Росатомом" радиофармацевтического препарата на основе моноклональных антител, который сможет "прицельно" воздействовать на злокачественные опухоли предстательной железы.

Эксперт пояснила, что моноклональное антитело — это специальная биологическая молекула, которая сконструирована так, чтобы прицельно влиять именно на опухолевые клетки и минимально задевать здоровые.

Методы лечения с использованием моноклональных антител широко применяются, они доступны и в России в том числе — это так называемая таргетная терапия (от англ. target – мишень).

Усилить таргетную терапию и сделать ее еще эффективнее можно при помощи радиоактивных изотопов, рассказала Полина Шило в интервью радио Sputnik. Есть разработки, которые позволяют к таргетному препарату с антителом “прицепить” кусок обычного химиопрепарата. Логичное продолжение работы в этом направлении – “прицепить” радиофармпрепарат к моноклональному антителу, чтобы более прицельно воздействовать на опухолевые клетки.

Ранее россиянкам напомнили о важности регулярной маммографии или УЗИ для выявления рака груди на ранней стадии — это повышает шансы на успех при лечении.

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