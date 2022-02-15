Онколог рассказала о препарате для "прицельного" воздействия на рак

Таргетная терапия поможет бороться со злокачественными опухолями

Современная медицина направлена на максимально прицельное воздействие на опухоль при лечении онкологических заболеваний. Об этом во вторник, 15 февраля, рассказала врач-онколог Полина Шило.

Медик прокомментировала сообщения о разработке "Росатомом" радиофармацевтического препарата на основе моноклональных антител, который сможет "прицельно" воздействовать на злокачественные опухоли предстательной железы.

Эксперт пояснила, что моноклональное антитело — это специальная биологическая молекула, которая сконструирована так, чтобы прицельно влиять именно на опухолевые клетки и минимально задевать здоровые.

Методы лечения с использованием моноклональных антител широко применяются, они доступны и в России в том числе — это так называемая таргетная терапия (от англ. target – мишень).

Усилить таргетную терапию и сделать ее еще эффективнее можно при помощи радиоактивных изотопов, рассказала Полина Шило в интервью радио Sputnik. Есть разработки, которые позволяют к таргетному препарату с антителом “прицепить” кусок обычного химиопрепарата. Логичное продолжение работы в этом направлении – “прицепить” радиофармпрепарат к моноклональному антителу, чтобы более прицельно воздействовать на опухолевые клетки.

Ранее россиянкам напомнили о важности регулярной маммографии или УЗИ для выявления рака груди на ранней стадии — это повышает шансы на успех при лечении.

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