Депутаты Госдумы объяснили необходимость признания ДНР и ЛНР

Решающее слово - за президентом России

Депутаты Госдумы проголосовали за проект постановления об обращении к президенту о признании ДНР и ЛНР. Документ направили главе государства незамедлительно.

Проект обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР депутатами принят. Подписан председателем и незамедлительно направлен главе государства. Именно такой порядок поддержало большинство народных избранников.

Тут стоит особо подчеркнуть — признание, согласно Конституции, исключительная прерогатива президента. Принятый сегодня документ — лишь консолидированное мнение депутатов.

"За последнее время создана ударная группировка в границах Луганска, донецких территорий, которая насчитывает, по разным данным, от 100 до 150 тысяч вооружённых сил Украины, а также национальных батальонов, которые сейчас вооружены полностью с помощью ряда стран Североатлантического альянса и готовы, как нам кажется, перейти к состоянию, которое было остановлено в 2014 году, состоянию войны", - заявил депутат от фракции "Единая Россия" Артем Туров.

Конфликт длится уже 8 лет. По данным ООН, погибших за это время - более 10 тысяч человек. 50 тысяч получили ранения. Два с половиной миллиона беженцев прибыли в нашу страну. Власти Украины прекратили выплату пенсий и пособий жителям юго-востока. Ввели полную экономическую блокаду предприятий и населения, сопоставимую, по мнению депутатов, с геноцидом. Вашингтон нагнетает напряженность. Вместе с Европейскими странами поставляет на Украину вооружение, которое сразу же направляется к линии разграничения.

"Нынешнее руководство Украины продаётся западным олигархам, закрывая глаза на эскалацию конфликта и страдания простых граждан. Мы прекрасно помним события в Одессе, кода в мае 2014 года в Доме профсоюзов каратели-бандеровцы заживо сожгли более 50 человек лишь за то, что они хотели говорить по-русски. Мы не можем допустить расправы над нашими братьями и сёстрами", - заявил Казбек Тайсаев, первый заместитель руководителя фракции КПРФ.

"Мы видим, что происходит на Украине. Последнее время туда действительно идут массовые поставки летального оружия. У Украины никогда не было столько смертельного оружия, сколько поставлено туда только лишь за последние полгода", - сказал депутат от фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Киев уже открыто заявляет, что не будет выполнять минские договоренности и не сядет за стол переговоров с представителями республик.

Всё это несёт угрозы и риски для жизни наших граждан, проживающих в ДНР и ЛНР. Впрочем, решающее слово в вопросе признания за президентом.

Матвей Шестаков. "ТВ Центр".

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