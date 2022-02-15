Путин наградил орденами Мужества шестерых спасателей с "Листвяжной"

Трагедия на шахте произошла 25 ноября

Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о награждении шестерых горноспасателей с шахты "Листвяжная" орденами Мужества. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что пятеро спасателей из шести - это Александр Аникин, Евгений Земцев, Андрей Назаров, Олег Носанчук, Алексей Рылов - награждаются посмертно. Также ордена удостоен Александр Заковряшин.

25 ноября на шахте произошло задымление, в результате которого погиб 51 человек. Были возбуждены два уголовных дела - о халатности и нарушении промышленной безопасности. Несколько человек, в том числе директор шахты, были арестованы.

Путин назвал главной причиной аварии отсутствие контроля руководства. Как уточнил президент, проверки Ростехнадзора там также не проводились.

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