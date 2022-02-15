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Дума обратится к Путину по вопросу признания ДНР и ЛНР

13:49
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин

Госдума незамедлительно направит обращение к президенту России Владимиру Путину по вопросу о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом во вторник, 15 февраля, рассказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
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Депутаты рассмотрели проект, представленный КПРФ, в котором главу государства просят рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. По итогам голосования было принято направить это предложение президенту.

Как рассказал Володин, депутаты Госдумы сочли, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты населения самопровозглашенных республик от внешних угроз.

Спикер Госдумы отмечал, что США нагнетают напряженность, вместе с европейскими странами поставляют на Украину вооружение, при этом Киев продолжает не соблюдать минские договоренности. Все это несет угрозы и риски для жизни наших граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, сообщает РИА Новости.

В Следственном комитете России ранее рассказали, что ведомство фиксирует все новые преступления против мирного населения Донбасса. На протяжении почти 8 лет украинская власть и представители военизированных формирований этой страны фактически уничтожают граждан самопровозглашенных народных республик.

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