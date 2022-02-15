Собянин поздравил коллектив ГБУ "Автомобильные дороги" с 90-летием предприятия

На предприятии работают десятки тысяч человек

Жилищно-коммунальные службы Москвы справились с уборкой снега и гололёда этой зимой, несмотря на то, что их работу осложняла пандемия. Об этом во вторник заявил Сергей Собянин. Мэр посетил предприятие ГБУ "Автомобильные дороги". Оно в этом году отмечает 90-летие. И поздравил коллектив с юбилеем. Высокого качества работы городскому комплексу по эксплуатации удалось достичь благодаря масштабной модернизации, а также системе контроля, в которой участвуют и сами москвичи через портал "Наш город".

Работники "Автодора" с гордостью делятся установленными этой зимой рекордами. Не только убрали с московских дорог больше 10 миллионов кубометров снега, но ещё улицы очищали быстрее, чем обычно. Сугробы даже после самого сильного снегопада смогли ликвидировать менее чем за двое суток. По словам Сергея Собянина, такая отлаженная работа и позволила не сбивать ритм города.

"Эта зима была одной из самых сложных за последние годы. Большое количество снега, 21 год вообще был самым холодным за последние 15 лет, и все это наложилось еще и на пандемию. Пик заболеваемости, который был рекордным за все время. Тем не менее, несмотря на все сложности, жилищно-коммунальный комплекс Москвы справился со всеми задачами, которые перед ними стоят по уборке города от снега, гололеда, наледи и надежного энергообеспечения", - отметил Собянин.

Предприятие одних только автомобильных дорог очищает больше 40 миллионов квадратных метров. Среди них и вылетные магистрали, и транспортные кольца, и узкие улочки исторического центра. Но если на шоссе снегоуборочная техника может выстроиться в колонну и разом очисть всю трассу, то вот в пределы Бульварного кольца крупногабаритный грузовик с плугом загнать удаётся не всегда. Поэтому на предприятии немало рабочих, что называется, на земле. Тех, кто, вооружившись лопатой, обеспечивает москвичам безопасный проход по тротуарам и удобную парковку автомобилей.

"Много вывезено снега, много улиц убрано. Этот год тяжелее, по количеству снега. Техника, безопасность на высшем уровне", - рассказал дорожный рабочий Кирилл Крюков.

"Автомобильные дороги" в этом году отмечают 90-летие. В советское время это был крупнейший комбинат по уборке города со своим парком спецтехники. Однако в нулевых предприятие пришло в упадок - ржавые лопаты, старые тракторы и не более 500 сотрудников на весь мегаполис. Очистку улиц тогда доверили коммерческим компаниям. Рассчитывали, что конкуренция вынудит коммерсантов работать добросовестно. Но вышло наоборот. Одних только штрафов за плохую уборку снега было выписано больше чем на два миллиарда рублей. Сейчас за чистоту в городе отвечает одна государственная компания.

Сегодня в ГБУ "Автомобильные дороги", которое эксплуатирует основные магистрали города: уборка, ремонт, эксплуатация зеленых насаждений, работает больше 30 тысяч человек. Десятки современных баз, современная техника. Это одно из самых лучших в мире предприятий по эксплуатации города", - отметил Собянин.

Снегоуборочная техника сегодня - это не просто автомобиль с щёткой и плугом. Это целый комплекс, напичканный электронными помощниками. Водитель управляет ковшом на ходу и практически интуитивно, при этом не отводя глаз от дороги. Кроме того, каждая кабина оснащена системой ГЛОНАСС. В режиме реального времени видно, где находится машина и с какой скоростью она движется.

"Автодор" старается держать марку. Для этого сами готовят сотрудников, а также приглашают на работу молодых специалистов из профильных образовательных учреждений. Ежегодно здесь проходят практику студенты 25 колледжей и 16 вузов со всей России. А познакомившись с профессией и закончив учёбу, многие практиканты возвращаются сюда снова, чтобы уже устроиться на работу.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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