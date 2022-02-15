Опубликовано видео допроса подозреваемых в ограблении стоматологии

Преступники пришли туда по наводке

В Подмосковье арестованы подозреваемые в разбойном нападении на стоматологию. На допросе они рассказали, что пришли туда по наводке.

На кадрах с камер наблюдения видно, как двое мужчин ворвались в клинику в Подольске и сразу начали угрожать сотрудницам пистолетами. После чего преступники уверенно прошли за стойку регистрации, вытащили оттуда сейф и кассовую ячейку. Всё это время третий сообщник следил за улицей. Общая сумма ущерба составила около двух с половиной миллионов рублей. Во время задержания у злоумышленников нашли оружие и часть похищенных средств.

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