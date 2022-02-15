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В "Шереметьево" у француза изъяли одежду и бижутерию на 10 млн рублей

15:25
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Сумма неуплаченных таможенных платежей составила почти три миллиона рублей

В аэропорту "Шереметьево" сотрудники таможни задержали гражданина Франции, который пытался провезти незадекларированные брендовые товары на 10 миллионов рублей.

Мужчина прибыл из Амстердама и направился на выход через "зеленый коридор". В ходе таможенного досмотра он предъявил золотые кулон, цепь и подвеску. Вот только в багаже у него обнаружили еще 59 неучтенных ценных предметов. Это дорогая брендовая одежда, обувь, сумки, бижутерия. В результате сумма неуплаченных таможенных платежей составила почти три миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Изъятые незадекларированные товары
Изъятые незадекларированные товары
Изъятые незадекларированные товары
Изъятые незадекларированные товары
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