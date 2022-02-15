Жители дома в Яхроме вынуждены жить в аварийных квартирах

При этом за коммуналку жильцы платят исправно

Затерянные во времени. Жители общежития в подмосковной Яхроме о коммунальных услугах XXI века знают лишь понаслышке. Здание, построенное почти полтора века назад, пришло в такое состояние, что туда боятся зайти даже строители. Между тем в аварийных квартирах продолжают жить люди. Как? И почему ничего не удаётся изменить?

Этот дом в Дмитровском районе успел увидеть на своем веку даже радость крестьян после Юрьева дня. Его построили в 1860-м, за год до отмены крепостного права.

Ковшик с покупной водой – ежедневные утренние процедуры для этих людей. Татьяна Баскакова здесь родилась и прожила всю жизнь. И с каждым годом выносить бытовые тяготы, говорит, становятся все сложнее.

"Ремонт здесь не делали вообще никогда. То есть какие-то облицовки делали на подъездах. Но вот именно в тех местах, где живут люди – вообще ничего", - говорит она.

Здесь даже кошки чувствуют себя вольготней, чем люди: у каждой свой дом. Бывшее общежитие для ткачих таковым остается и по сей день. Общие коридор, кухня и душевая. От грязной воды, по словам жильцов, чешется все тело. Но это не самая большая опасность.

"Обвал потолка. Все рухнуло. Сами все видите. Строители боятся заходить. Управляющая компания никакой ответственности за это не несет", - жалуется местный житель Юрий Никулин.

Теперь жители третьего этажа вынуждены ходить мыться в гости к соседям. Юрий Никулин, в отличие от своего именитого тезки, не любит шутить. Какой тут юмор: в одной комнате с потолка постоянно течет вода. В другой делать ремонт с женой даже не пытались.

"Эти комнаты сделались в связи с этой протечкой аварийными. Здесь жить нельзя", - говорит Марина Никулина.

Коммуналку жильцы платят исправно. В том числе, и за капремонт. Каково же было удивление людей, когда они узнали, что вместо крыши или стен им должны починить лифт!

"Я зашла на сайт администрации, и там было написано, что будет производиться ремонт лифтов в нашем доме. Лифтов в помине никогда не было", - рассказала Ольга Тихонова.

Тендер на ремонт несуществующих лифтов с сайта администрации быстренько убрали. Деньги ушли на какие-то другие нужды. Попытки обратиться в Управляющую компанию ни к чему не привели.

Отправившись за начальником, сотрудник управляющей компании пропал. Двери в контору закрыли, пускать посторонних не хотят. Видимо, так обходились и с жителями Яхромы. Местная прокуратура не нашла никаких нарушений. В районной администрации рисуют туманные перспективы.

"Капитальный ремонт должен делать собственник здания. Так как там большинство квартир находится в муниципальной собственности – подчеркиваю – большинство, это ляжет на администрацию. Для этого нужно выделять финансирование. Я максимально со своей стороны приложу все усилия, чтобы это было как можно скорее. Может быть, даже в следующем году", - сообщил заместитель главы администрации Дмитровского ГО Сергей Колков.

Государственная жилищная инспекция пытается признать дом аварийным. Тогда его надо расселять. Дмитровская администрация наняла компанию, которая установила: жить там можно, но зданию требуется капитальный ремонт. Пока чиновники спорят, что сделать правильно, не происходит ничего.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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