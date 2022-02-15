ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве стартовал трехдневный форум об устойчивом развитии

15:15
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Участники обсуждают, как развивать территории и преображать пространства в большом городе

Как развивать территории и преображать пространства в большом городе сегодня обсуждают в Доме на Брестской. Но главная тема - сам человек. Ему должно быть максимально комфортно в постиндустриальном городе.

Архитекторы, проектировщики, инвесторы, девелоперы, представители госструктур попытаются найти баланс между развитием технологий и сохранением природы в условиях современного мегаполиса. На форуме представят проекты, которые помогут эффективно реорганизовать промзоны, создать комфортную и многофункциональную среду, а ещё благоустроить акваторию столицы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Форум об устойчивом развитии
Форум об устойчивом развитии
Форум об устойчивом развитии
Форум об устойчивом развитии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.