В Москве стартовал трехдневный форум об устойчивом развитии

Участники обсуждают, как развивать территории и преображать пространства в большом городе

Как развивать территории и преображать пространства в большом городе сегодня обсуждают в Доме на Брестской. Но главная тема - сам человек. Ему должно быть максимально комфортно в постиндустриальном городе.

Архитекторы, проектировщики, инвесторы, девелоперы, представители госструктур попытаются найти баланс между развитием технологий и сохранением природы в условиях современного мегаполиса. На форуме представят проекты, которые помогут эффективно реорганизовать промзоны, создать комфортную и многофункциональную среду, а ещё благоустроить акваторию столицы.

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