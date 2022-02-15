В Театре Эстрады восстановят уникальную роспись

Ее обнаружили во время реставрации здания

Необычную роспись обнаружили в Театре Эстрады во время реставрации. Изящный рисунок скрывался под куполом в фойе за слоями белой краски. Никто так бы и не узнал о существовании огромного панно, если бы не чистая случайность. И это открытие - далеко не единственное.

Фасад Театра Эстрады пока еще спрятан за баннерами и строительными лесами. Но сделано уже многое - укреплены конструктивные элементы здания, восстановлена историческая планировка.

"Реставрационные работы начались по решению мэра Москвы в 2020 году, и это первые реставрационные работы за 60-летнюю историю нахождения Театра Эстрады в Доме на набережной", - рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

И какая реставрация без находок и неожиданных открытий! Этот купол в фойе даже те, кто долгие годы работает в театре, помнят исключительно в одном - белом цвете. Но случайно отколовшийся кусочек штукатурки приоткрыл интересную живопись. Сделали пробную расчистку, контрольный зондаж. И оказалось - расписан весь купол. Было принято решение - рисунок расчистить и восстановить.

"Мы раскрывали послойно авторскую живопись - то есть каждый слой (четыре!) шаг за шагом. Это был длительный процесс, потому что у нас купол - это 170 квадратных метров, расчищали мы маленькими фрагментами", - отметила художник-реставратор Виктория Яковлева.

Лабораторный анализ показал – это, скорее всего, живопись шестидесятых годов прошлого века. Выполнена в темперной технике. И лепного декора в театре оказалось много - и в фойе, и на портале сцены, и на этажах. Реставраторы сейчас исследуют буквально каждый цветочек и завиток.

"После расчистки, если есть утраты в самом лепном декоре, мы пользуемся умным гипсом, делаем жидкий состав, менее густой гель и определенными инструментами - шпателями, кистями - наносим и восстанавливаем саму форму цветка или определённого лепного декора", - рассказал реставратор лепного декора Бахром Азимов.

Комплексная реставрация затронула все помещения театра. Прогулку по фойе и этажам сейчас можно совершать только с большой осторожностью. Строители и реставраторы передвигаются пока по мосткам.

Экзотично сейчас выглядят сцена и зрительный зал Театра Эстрады. На эти балки, на эту основу будут накладывать фанеру, паркет, а потом и установят новые кресла.

У стен в зрительном зале уже восстановлен изначальный исторический цвет. На сцене заменят все механическое оборудование. А что касается звука и света, в театре появятся новейшие системы. Но главное, здесь никто не забывает: это здание - объект культурного наследия.

"Облик объекта находится под охраной. И нам нужно, с одной стороны, обеспечить инженерное оснащение, с другой стороны - не нанеся ущерба предмету охраны, привести всё в соответствие", - рассказал главный инженер проекта реставрации Сергей Куминов.

В плане технологий это будет современный театр, но работающий в здании-памятнике. Все основные реставрационные работы планируют завершить в этом году. А в начале следующего Театр Эстрады откроет двери для зрителей.

Юлия Богоманшина, Сергей Смирнов, "ТВ Центр".

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