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В Москве волонтеры провели перепись бездомных кошек

15:29
  • вторник
  • 15 февраля 2022

В итоге они насчитали 70 486 животных

В Москве впервые пересчитали бездомных котов и кошек. Мониторинг начали ещё летом, шёл он непросто, зато результаты впечатляют.

Сотни волонтёров несколько месяцев выискивали котов в малоэтажных кварталах, в парках и промзонах. Никого не ловили, но фотографировали. А ещё осматривали, определяли пол, возраст и даже место жительства. Данные заносили в таблицы.

В итоге насчитали 70 486 котов и кошек. Оказалось, хвостатых горожан притягивает отнюдь не центр города, а спальные районы. Возможно, люди там их больше подкармливают. Самый популярный округ у кошек - Южный, там проживает более 18 тысяч особей.

Какой же он, типичный кот московских улиц? Очень даже симпатичный - полосатый, серый или "шпротный" - коричневый. Чуть реже встречаются черно-белые собратья. И вот что с этими данными собираются делать инициаторы мониторинга.

"Мы такой подсчет представили городским властям, надеемся, что у нас вместо безвозвратного наконец-то введут программу ОСВВ для кошек: отлов, стерилизация, вакцинация для кошек, выпуск. Потому что кошку у нас - часть городской среды, никуда нам от них не деться, в Москве жили котики всегда и всегда будут жить", - заявила Анна Фельдман, операционный директор фонда "Защиты городских животных".

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